II кримський фестиваль ”Святе ім`я – Матірь”

11 травня Кримське відділення Союзу жінок України «За майбутнє дітей» за ініціативою і за підтримки Кримської республіканської організації Соціалістичної партії України проводить II Всекримський фестиваль «Святе ім`я – Матірь», присвячений святкуванню Дня Матері. 11 травня - 11.00. Виступи творчих колективів Криму, дитячі конкурси та ін. (Сімферополь, парк ім. Гагаріна, на майданчику біля пам`ятника «Три грації»).

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