Чорного піару щодо Криму поменшало?

Міністр туризму Криму Володимир САВЕЛЬЄВ упевнений, що курортний сезон на півострові цього року не буде зірвано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам у Києві.

«Думаю, що тему загрози курортному сезону треба зняти, і переконатися в кінці року, хто мав рацію», - сказав він. За словами В.САВЕЛЬЄВА, про те, що сезон буде успішним, можна судити за збільшеною популярністю курортів, санаторіїв і баз відпочинку Криму.

Зокрема, з початку року кількість туристів у Криму зросла майже на 20%.

В.САВЕЛЬЄВ зазначив, що на проведення курортного сезону не вплине аварія в Керченській протоці в листопаді минулого року, в результаті якої розлилася нафта. «Я вважаю, і за даними МНС, ніякої загрози забрудненню пляжів з боку екології Керченської протоки немає, і навіть в самій протоці», - додав він.

Він також повідомив, що цього року спостерігається зниження негативної інформації і чорного піару щодо Криму.

За його даними, в 2007 р. Крим відвідало 5,8 млн. туристів. «Ми чекаємо (цього року), що цифра буде вищою, але кількість не настільки важлива, важлива дохідна частина бюджету. За три останні місяці доходи від курортних регіонів Криму збільшилися на 145-150% порівняно з минулим роком», - сказав В.САВЕЛЬЄВ.