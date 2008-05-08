Небо у Севастополі та Керчі засяє святковими феєрверками

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ підписав наказ “Про проведення святкових феєрверків на честь 63-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міноборони, відповідно до наказу, 9 травня о 21.00 у столиці України місті-герої Києві, містах-героях Одесі, Севастополі та Керчі, а також у містах Вінниця, Львів, Житомир, Рівне та Дніпропетровськ відбудуться святкові феєрверки двадцятьма залпами.

Проведення святкових феєрверків доручено організувати начальнику Генерального штабу – Головнокомандувачу Збройних Сил України.

Вперше святкові феєрверки відповідно до наказу глави вітчизняного оборонного відомства відбудуться у місцях дислокації армійських корпусів Сухопутних військ ЗСУ – Житомирі, Рівному та Дніпропетровську.