Штормове попередження оголосили в Криму

Зливи, грози, град?

Головне управління Міністерства України з надзвичайних ситуацій у Криму оголосило на сьогодні, 12 травня, штормове попередження на півострові у зв`язку з очікуваним погіршенням погодних умов. «Очікуються сильні зливи, грози, град, пориви вітру 15-20 метрів за секунду», - йдеться в повідомленні прес-служби кримського Главку МНС. Згідно із синоптичним прогнозом, сьогодні вдень в Криму температура повітря становитиме 12-15° тепла, вологість - 95%.

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