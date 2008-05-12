Юні рятувальники продемонструють таланти в Сімферополі

14 травня в Сімферополі відбудеться X Кримський республіканський фестиваль юних рятувальників

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, більше 20 кримських команд, учасникам яких від 10 до 17 років, зустрінуться на сцені, щоб показати артистичні і музичні таланти, гумор і винахідливість. «Море подарунків і сюрпризів, музика, танці і фейєрверк – все це чекає на фестивалі», - повідомляє МНС.

Головне управління МНС Криму, Міністерство освіти і науки і Міністерство у справах сім`ї, молоді і гендерній політиці Криму запрошує всіх на свято. Серед гостей і учасників фестивалю розігруватимуться десятки призів, а переможців чекає суперприз.