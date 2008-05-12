Мороз: Хай Бог помагає «адміралу» Вітренко боротися проти «Сі бриз-2008»

Соціалістична партія України не братиме участі в акціях протесту проти запланованих цього року в Україні міжнародних військових навчань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції в Севастополі лідер СПУ Олександр МОРОЗ.

«Вдаватися до якихось дій під керівництвом адмірала Вітренко (очевидно, О.МОРОЗ мав на увазі лідера ПСПУ Наталію ВІТРЕНКО, прихильники якої в 2006-му і 2007-му роках проводили акції проти проведення навчань «Сі бриз» та мають намір проводити акції проти «Сі бриз» у 2008 році - УНІАН) я не збираюся. Якщо вона перешкоджатиме цим навчанням – хай їй Бог помагає, нехай цим займається. Бо це не ефективна політика», - сказав лідер соціалістів.

На думку О.МОРОЗА, «такі питання треба вирішувати на державному рівні, впливаючи на позицію керівництва держави, перш за все, Президента». Як вважає лідер СПУ, «такими акціями можна привертати до себе увагу, десь одержувати навіть симпатії у деяких людей. Але це не вирішення питання». «Тим паче, - додав він, - якщо навчання проводяться за програмою співпраці і на основі міжнародних договорів, то цим займається і повинна займатися і Росія, у своїй частині, і Україна, й інші країни».