«Затока» отримала кредит на ?11,41 млн.

OTP Bank надав суднобудівному заводу «Затока» (Керч, Крим) кредитні лінії на суму 11,41 млн. євро.

Кредитні лінії надаються у рамках нового затвердженого передекспортного ліміту фінансування терміном до 34 місяців, а їхня загальна сума становить 11,41 млн. євро.

OTP Bank фінансуватиме будівництво заводом «Затока» на власній верфі двох корпусів суден проекту Combifreighter 7200, що створюватимуться на замовлення голландської компанії B.V. Scheepswerf Damen Bergum.

Фінансування надаватиметься у виді гарантій повернення авансових платежів на користь B.V. Scheepswerf Damen Bergum, а також кредитних коштів, що будуть використані для покриття витрат заводу, пов’язаних із будівництвом корпусів суден.

Як повідомляє прес-служба банку, урочиста церемонія підписання угод про надання банківських гарантій та кредитних ліній відбулася сьогодні в приміщенні Головного офісу OTP Bank (Київ). У заході взяли участь голова Правління OTP Bank Дмитро Зінков, голова Наглядової Ради ВАТ «Суднобудівний завод «Затока» Микола Кузьменко, фінансовий директор ВАТ «Суднобудівний завод «Затока» Андрій Захарчук.

Співробітництво між OTP Bank і ВАТ «Суднобудівний завод «Затока» розпочалося ще у 2005 році. Загальна сума лімітів фінансування, встановлених банком для підприємства протягом цього періоду, дорівнює 67,43 млн. євро. Усі ліміти спрямовуються на фінансування будівництва корпусів суден на замовлення іноземних компаній.

Довідка. Згідно даних АУБ, станом на 1 квітня 2008 року OTP Bank є 7-м найбільшим вітчизняним банком за розмірами активів і кредитного портфелю. Нині банк обслуговує понад 230 тисяч клієнтів. Його мережа філій на території України об’єднує 24 філії, 107 відділень і 36 представництв.