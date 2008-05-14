Волго-ліві кажуть, що земля не для всіх

Кримські організації партій «Союз Лівих Сил» і «Російський блок» провели в Сімферополі акцію «Ні несправедливому розподілу землі в Криму!».

Акція, яка пройшла біля будівлі Представництва Президента України в АРК, проходила під гаслами: «Ні розподілу землі за національною ознакою!», «Закон один для всіх!», повідомляє прес-служба Кримської організації СЛС.

Лідер республіканської організації «Союз Лівих Сил» Сергій БАРАНОВ звинуватив владу в тому, що земля виділяється в Криму «представникам тільки однієї етнічної групи – кримським татарам». «Усе, що для них можна було зробити, вже зроблено. А в Криму є представники і інших національностей, у яких теж безліч проблем», – заявив він.

В ході акції в спеціальному інформаційному наметі можна було поставити підписи під відкритим листом Президентові України з вимогою наведення ладу в земельній сфері півострова. Збір підписів в Криму триває.

***Лідер СЛС - Василь ВОЛГА.