Прес-конференція по земельному указу Президента

16 травня - 12.00. Прес-конференція на тему: Про реалізацію Указу Президента України "Про додаткові заходи по забезпеченню дотримання прав громадян, що проживають на території Автономної Республіки Крим, на землю". Прес-конференцію проводять представник об`єднання "Авдет" Айдер Мустафаєв, представник Координаційної Ради суспільно-політичних сил кримськотатарського народу Хубедін Куртбедінов, представник Фонду дослідження і підтримки корінних народів Криму Надир Бекіров. Інформаційний прес-центр (вул.Севастопольська, 8, к.106).

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