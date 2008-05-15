Vanco назвала партнерів у проекті з розробки Прикерченської ділянки

Компанія Vanсo Energy Company (США), яка виграла через дочірню компанію Vanсo International Ltd. перший відкритий конкурс, що проводиться, і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом міністрів України угоду про розподіл продукції (СРП), що видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, розкрила своїх стратегічних партнерів у проекті з розробки даної ділянки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив старший віце-президент Vanco Energy Company, член ради директорів Vanco Prickerchenska Ltd. Джеф МІТЧЕЛ, сьогодні на прес-конференції в Києві.

За його інформацією, в пул інвесторів входять міжнародні інвестиційні компанії і найбільший український енергетичний холдинг. Зокрема, окрім самої компанії Vanco, фінансовими партнерами в даному проекті виступають «Донбасівська паливно-енергетична компанія» («ДТЕК»), Integrum Technogies Ltd. (дочірня компанія великого австрійського інвестиційного холдингу) і Shadowlight Investments Ltd. (інвестиційна компанія російського бізнесмена Євгена НОВИЦЬКОГО).

При цьому Дж.МІТЧЕЛ додав, що обсяг фінансування за проектом, який забезпечать інвестори в найближчі 8 років, становитиме більш як 330 млн. дол., а загальна сума інвестицій в дослідження і розробку наданої ділянки шельфу становитиме не менше 15 млрд. дол., технічне забезпечення проекту бере на себе Vanco.

У свою чергу, як зазначив генеральний директор «ДТЕК» Максим ТИМЧЕНКО, пайова участь чотирьох компаній в даному проекті розподілена «приблизно порівну». «Це добрий знак для України, що в цьому проекті бере участь вітчизняний інвестор… Лідером проекту є Vanco», – сказав він.

Водночас, як зазначив власник Shadowlight Investments Ltd. Є.НОВИЦЬКИЙ, «Vanco є дуже професійною компанією в цій сфері».

Голова наглядової ради австрійського фонду Integrum Technologies Ltd. Герхард ЕКЕРТ зазначив, що «якщо геологорозвідка буде успішною, ми готові залучити банківські капітали з Європи».

Проте всі учасники прес-конференції відмовилися розкрити юридичні аспекти участі інвесторів у цьому проекті, а також конкретні частки учасників.

Також всі представники інвесторів проекту спростували заяву прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО про те, що Vanco планує продати право на використання надр Чорного моря, можливо, «Газпрому».