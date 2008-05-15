У Криму відкрилася конференція «Співдружність»

В Ялті сьогодні відкрилася міжнародна конференція «Співдружність», організована Радою міністрів АРК.

Мета форуму - активізація міжрегіональних відносин Автономної Республіки Крим з регіонами України і зарубіжних держав, зміцнення торговельно-економічної співпраці, встановлення нових ділових контактів.

Як повідомляє прес-служба Радміну, в роботі форуму беруть участь більше 100 учасників – членів делегацій регіонів України і зарубіжних країн, з якими у АРК підписані угоди про співпрацю, керівників Національної палати міжнародної співпраці України, членів Радміну та ін.

Учасники форуму обговорять і приймуть резолюцію, направлену на зміцнення і подальший розвиток взаємовигідної міжрегіональної співпраці в торговельно-економічній, соціальній і гуманітарній областях, створення сприятливих умов для заохочення і захисту інвестицій.

У програмі форуму – пленарні засідання за участю керівників уряду автономії, профільної постійної комісії Верховної Ради АРК, «круглі столи» про перспективи розвитку міжрегіональної співпраці, торговельно-економічного і культурного обміну, виставки-презентації.