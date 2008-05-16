У Криму затримали сім`ю наркоторговців
12:59, 16 травня 2008Крым
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За півроку заробили непоганий капітал
Співробітники ОБНОНа затримали у Криму сім`ю наркоторговців.
Як повідомляє прес-служба міліції Криму, сім`я проживала в одному з сіл Красноперекопського району автономії. В бізнесі брали участь чоловік і дружина та два їх неповнолітні сини.
"За півроку торгівлі наркотиками ніде не працюючі чоловік і дружина заробили непоганий капітал. Купили нову машину і добре облаштували свій приватний будинок", - йдеться у повідомленні.
Під час обшуку в будинку міліціонери знайшли екстракційний опій. Зараз сім`ю наркоторговців заарештовали. Порушено кримінальну справу.
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