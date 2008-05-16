У Криму вилучили гральні автомати на мільйон

В ході проведення оперативних заходів в Євпаторії (Крим) співробітники податкової міліції вилучили 30 ігрових автоматів на суму більш як мільйон грн.

Як повідомляє прес-група Управління податкової міліції ДПА в Криму, в одному з ігрових залів Євпаторії був виявлений факт надання платних послуг з гри на ігрових автоматів без необхідних документів. Зокрема, була відсутня ліцензія Ради міністрів АР Крим на організацію гральних закладів, яка передбачена ухвалою Кабінету Міністрів України.

Автомати передані на відповідальне зберігання. Матеріали перевірки планується передати до суду.