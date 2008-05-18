18 травня – День пам`яті жертв депортації

18 травня виповнюється 64 роки з моменту масового виселення кримських татар з території Криму до Узбецької РСР.

Як відомо, в травні 1944 року тодішній керівник СРСР Йосиф Сталін підписав підготовлену НКВС постанову «Про виселення кримських татар з Кримської АРСР до Узбецької РСР». Кримських татар звинуватили у співпраці з фашистами. Виселення кримських татар розпочалося вранці 18 травня 1944 року і було завершено до вечора 20 травня. За різними даними, від 180 тис. до 190 тис. кримських татар були виселені з території півострова.

Крім кримських татар, з Криму виселили представників інших народів: на початку війни, в 1941 році – кримських німців; у 1944 році - вірмен, болгар і греків.

Масове повернення депортованих почалося в наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років. Важливу роль в юридичному оформленні цього процесу відіграла Декларація Верховної Ради СРСР від 14 листопада 1989 року «Про визнання незаконними і злочинними репресивних актів проти народів, які були піддані насильницькому переселенню, і забезпечення їх прав». У 1991 році було прийнято закони «Про реабілітацію жертв політичних репресій» і «Про реабілітацію репресованих народів».

З 1993 року 18 травня відзначається в Криму як День пам`яті жертв депортації. На сьогодні населення Криму становить більш як 1,9 млн., з них більш як 260 тисяч - кримські татари. З нагоди Дня пам`яті жертв депортації в Криму проходять жалобні заходи.