У Криму збираються підірвати музейний експонат

Кримські рятувальники збираються знищити 200-кілограмову глибоководну якірну морську міну зразка 1903 року, яка півстоліття зберігалася в Кримському республіканському краєзнавчому музеї як експонат.

Про це повідомили в прес-службі Головного управління МНС України в Криму, зазначивши, що боєприпас під час перевірки викликав у фахівців підозри щодо його 100-відсоткової безпеки.

Такі міни використовували проти кораблів, щоб не дати супротивникові пристати до берега. За словами працівників музею, боєприпас перебуває у них як експонат уже майже 50 років, був завезений у післявоєнні роки.

«Виявлена 105-річна «довгожителька» колись належала російській армії. У міни було спиляно підривники, тож вибухнути, за словами саперів, вона «сама по собі» не могла. Проте після ретельнішого вивчення фахівці прийшли до висновку, що всередині неї може бути до 12 кг вибухової речовини. Тому, попри її вік і музейну цінність, експонат було вирішено видалити з колекції музею», - повідомляє кримське Головне управління МНС.

Музейну міну за допомогою крана завантажили в машину й відправили на спеціальний полігон для подальшої експертизи та знищення, заявили в МНС.

Разом з тим, за деякими даними, в музеї сподіваються, що міна не така небезпечна, як кажуть рятувальники, і експонат все-таки повернуть.