Винуватцем ДТП визнають водія автобуса?

У Криму сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій постраждали 20 осіб.

Автобус «Ікарус», в якому знаходилися водій, екскурсовод і поняд 40 пасажирів, повертався з екскурсії по ПБК в сакський санаторій, що належить Республіці Комі Російської Федерації.

Повертаючи з траси Сімферополь - Ніколаєвка у бік міста Саки, автобус не пропустив автомобіль «Фольксваген», який рухався назустріч. Відбулося сильне зіткнення, внаслідок чого автобус розвернуло практично на 180 градусів. У цю ж мить відбулося ще одне дотичне зіткнення: «Ікарус» ударив автомобіль «Опель-Астра», який стояв на перехресті.

Зараз слідство з`ясовує справжню причину аварії. За попередніми даними ДАІ МВС, причина ДТП полягає у порушенні Правил дорожнього руху водієм автобуса «Ікарус».

За результатами попереднього розслідування причин та обставин ДТП було встановлено, що автобус виконував перевезення пасажирів з порушенням вимог Закону України «Про автомобільний транспорт», за що до ТОВ Санаторій «Північне сяйво» Головавтотрансінспекцією було застосовано штрафних санкцій на суму 1700 грн. за здійснення пасажирських перевезень без передбачених діючим законодавством відповідних документів.

ДАІ повідомляє, що автобус призначений був тільки для підвезення співробітників сакського санаторію «Північне сяйво». «Ні схеми маршруту екскурсії, ні ліцензії на здійснення комерційного перевезення пасажирів, ні узгоджень з ДАІ, ні якихось інших документів, що дозволяють даний вид діяльності, у водія не було», - підкреслили в ДАІ.

Внаслдіок ДТП постраждали 20 чоловік, з них 18 чоловік знаходилися в автобусі (12 дітей, 5 батьків цих дітей і екскурсовод), ще двоє - в автомобілі «Фольксваген».