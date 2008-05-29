Сімферополь так надихнули київські перевибори, що там і собі захотіли

Центральна виборча комісія отримала документи з вимогою організувати позачергові вибори Сімферопольської міської ради і мера міста. Про це журналістам повідомив заступник голови ЦВК Андрій Магера.

«Надходили і продовжують надходити деякі документи відносно різних міст України з проханням, з пропозицією, з вимогою провести нові вибори в тих чи інших населених пунктах. Зокрема, із Сімферополя теж надійшли матеріали», - сказав він.

При цьому Магера відзначив, що не може прогнозувати, яке рішення за цими матеріалами ухвалить комісія, оскільки вона є колегіальним органом і в її рішеннях враховується думка всіх членів ЦВК.

Також Магера наголосив, що Центрвиборчком уважно вивчить відповідні документи і ухвалить за ними рішення, пише 4post

Нагадаємо, Комітет виборців сумнівається в тому, що політичними партіями будуть ініційовані позачергові вибори у великих містах до осені.