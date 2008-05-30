Росія посилить свій флот у Криму

Головком ВМФ Росії Володимир Висоцький не виключає, що Росія може збільшити число своїх кораблів в Севастополі до сотні.

"Базова угода дає нам можливість мати на Чорноморському флоті до сотні кораблів, а зараз ми маємо 35, чисельність складу може доходити до 25 тисяч, а ми маємо 11. Тоді можна поставити питання - що нам заважає доукомплектувати кількість до базового", - пояснив він журналістам в м. Бішкек, повідомляє РІА Новості

Головком ВМФ сказав, що в державі "можуть з`явитися моменти, на які ми реагуватимемо за допомогою Чорноморського флоту". "Причому це стосується не лише Чорного моря, але і Середземного", - відзначив він.

"Росія має стратегічні інтереси в Світовому океані і вона їх захищатиме. Ми розвиватимемо свою присутність", - заявив адмірал.

"Чорноморський флот збережеться у будь-якому випадку. Не просто збережеться, йдеться про його розвиток. Ми його підсилюватимемо у відповідність з його військовим призначенням", - підкреслив головком.

Росія не ставить питання про виведення Чорноморського флоту з Севастополя до 2017 року, коли закінчується термін дії угоди з Україною про оренду бази, заявив Висоцький.

"Ми сьогодні не ставимо питання про вивід до 2017 року. Ця точка зору не викликає сумнівів", - сказав адмірал. Сьогодні і керівництво України не піднімає питання про виведення Військово-морського флоту Росії, додав він.

В Росії є розуміння, що при рішенні питання про Чорноморський флот "взаємні інтереси і Росії, і України мають бути максимально враховані", підкреслив головком ВМФ.

"У нас з Україною абсолютно нормальні стосунки, але є окремі особи, які їх псують", - вважає він.

"Ця тема обговорюється окремими особами в пресі, в Раді і так далі. Жодного засідання з тими органами, які уповноважені приймати рішення, з цього приводу не було", - заявив Висоцький.