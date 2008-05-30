Ющенка просять скасувати свято День Перемоги
19:46, 30 травня 2008Крым
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Ванникова говорить, що той проти
Президент України Віктор ЮЩЕНКО ніколи не сприйме ідею скасування в державі Дня Перемоги, що відзначається 9 травня.
Про це УНІАН повідомила прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА.
«9 Травня – свято Великої перемоги українського народу. І тому воно відзначатиметься в Україні. Усім, хто воював у ті часи, велика шана і честь», – сказала І.ВАННИКОВА.
У прес-службі глави держави повідомили, що Українська республіканська партія звернулася з листом до Президента України В.ЮЩЕНКА, в якому просить главу держави подивитися на історію України українськими очима та скасувати День Перемоги як свято.
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