Ющенка просять скасувати свято День Перемоги

Президент України Віктор ЮЩЕНКО ніколи не сприйме ідею скасування в державі Дня Перемоги, що відзначається 9 травня.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА.

«9 Травня – свято Великої перемоги українського народу. І тому воно відзначатиметься в Україні. Усім, хто воював у ті часи, велика шана і честь», – сказала І.ВАННИКОВА.

У прес-службі глави держави повідомили, що Українська республіканська партія звернулася з листом до Президента України В.ЮЩЕНКА, в якому просить главу держави подивитися на історію України українськими очима та скасувати День Перемоги як свято.