Кримський спікер поскаржиться Європі

Голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє про спроби обмеження повноважень Автономної Республіки Крим з боку деяких представників центральної влади України і вважає за необхідне звернутися з цього питання в Раду Європи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГРИЦЕНКО заявив сьогодні в ході засідання Президії ВР Криму.

«Я думаю, що ми зможемо підготувати звернення стосовно тих осіб, які сьогодні дестабілізують ситуацію, намагаючись вносити пропозиції щодо звуження повноважень Автономної Республіки Крим», - сказав кримський спікер.

Голова парламенту автономії висловив обурення, що «кожен новий міністр, який приходить в Кабінет міністрів», по-своєму трактує взаємини між центральною і виконавчою владою.

Кримський спікер заявив, що потрібно публічно обговорити наявні проблеми. «Тому що (не можна - УНІАН) дивитися на невідомого то ВАКАРЧУКА (міністр освіти і науки України Іван ВАКАРЧУК – УНІАН), то ФІЛІПЧУКА (міністр охорони навколишнього природного середовища України Георгій ФІЛІПЧУК – УНІАН), то міністра культури, то ще когось там, які нав`язують свою думку, яким чином проводити систему освіти, які культурні цінності є пріоритетними для України, для того або іншого регіону», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він також висловив обурення, що сьогодні в Криму призначення на ряд посад відбуваються без узгодження з урядом і парламентом автономії. А.ГРИЦЕНКО назвав ситуацію, що склалася, «кадровою вакханалією», підкресливши, що таким чином в органи влади приходять непрофесіонали і шахраї, а замість серйозної організації формується «клуб за інтересами, клуб любителів, як на кого наїхати, як незаконно порушити кримінальні справи».

Керівник ВР АРК пообіцяв найближчим часом озвучити, «скільки виконуючих обов`язки працює на території Автономної Республіки Крим, які після закінчення терміну повноважень виконуючих обов`язки незаконно одержують заробітну плату, одержують надбавки як державні службовці, виплати різні, потім на пенсії йдуть з цими надбавками, незаконно одержаними».

«Ми зараз готуємо ряд звернень до Міністерства юстиції, ми готуватимемо (звернення – УНІАН) і в ті структури, які призначають, і до Президента», - додав кримський спікер.