Семінар з питання НАТО

4 червня - 11.00. Семінар „Політичні, економічні та безпекові переваги євроатлантичної інтеграції України: регіональний вимір".

Місце проведення: Будинок офіцерів (Сімферополь, вул. Пушкіна, 8).

11:00 – 11:20. Вітальні ремарки (Мішель Дюре – директор Центру інформації та документації НАТО в Україні).

11:20 – 13:00. Сесія 1: Координація інформаційної роботи українських державних структур та неурядових організацій для сприяння євроатлантичній інтеграції України (головуючий: Сергій Джердж – голова Громадської ліги Україна-НАТО).

Реалізація української державної політики співробітництва з НАТО, політичні, економічні та безпекові переваги євроатлантичної інтеграції, ПДЧ як фактор посилення європейської та євроатлантичної інтеграції, соціальні аспекти співробітництва України з НАТО, створення Інформаційних центрів з питань безпеки в регіонах України.

Короткі презентації

Анна Козярська – Міністерство закордонних справ України, Департамент НАТО

Володимир Фурашев – завідувач відділу інформаційної політики у сфері євроатлантичної інтеграції Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України

Олег Кокошинський – заступник голови Громадської ліги Україна-НАТО

Дискусія

13:00 – 13:30 Перерва на каву

13:30 – 15:00 Демонстрація фільму „НАТО: свій чи чужий?”

Серія Угорщина, Словакія. Обговорення телефільму

Сесія 2: Інформування щодо НАТО: регіональний вимір, проблеми та перспективи (головуючий: Сергій Джердж – голова Громадської ліги Україна-НАТО)

Євроатлантична інтеграція як фактор об’єднання країни, співробітництво НУО та державних структур на регіональному рівні, досвід нових країн-членів НАТО, безпека через науку - важливий елемент співпраці України з НАТО.

Короткі презентації

Іво Гагір – військовий аташе Посольства Словацької Республіки в Україні (TBC)

Володимир Фурашев – Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України

Сергій Джердж – голова Громадської ліги Україна-НАТО

Дискусія

15:00 – 15:15 Заключні виступи, підбиття підсумків

15:15 – 16:30 Прийняття