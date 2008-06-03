Семінар з питання НАТО
4 червня - 11.00. Семінар „Політичні, економічні та безпекові переваги євроатлантичної інтеграції України: регіональний вимір".
Місце проведення: Будинок офіцерів (Сімферополь, вул. Пушкіна, 8).
11:00 – 11:20. Вітальні ремарки (Мішель Дюре – директор Центру інформації та документації НАТО в Україні).
11:20 – 13:00. Сесія 1: Координація інформаційної роботи українських державних структур та неурядових організацій для сприяння євроатлантичній інтеграції України (головуючий: Сергій Джердж – голова Громадської ліги Україна-НАТО).
Реалізація української державної політики співробітництва з НАТО, політичні, економічні та безпекові переваги євроатлантичної інтеграції, ПДЧ як фактор посилення європейської та євроатлантичної інтеграції, соціальні аспекти співробітництва України з НАТО, створення Інформаційних центрів з питань безпеки в регіонах України.
Короткі презентації
Анна Козярська – Міністерство закордонних справ України, Департамент НАТО
Володимир Фурашев – завідувач відділу інформаційної політики у сфері євроатлантичної інтеграції Національного центру з питань євроатлантичної інтеграції України
Олег Кокошинський – заступник голови Громадської ліги Україна-НАТО
Дискусія
13:00 – 13:30 Перерва на каву
13:30 – 15:00 Демонстрація фільму „НАТО: свій чи чужий?”
Серія Угорщина, Словакія. Обговорення телефільму
Сесія 2: Інформування щодо НАТО: регіональний вимір, проблеми та перспективи (головуючий: Сергій Джердж – голова Громадської ліги Україна-НАТО)
Євроатлантична інтеграція як фактор об’єднання країни, співробітництво НУО та державних структур на регіональному рівні, досвід нових країн-членів НАТО, безпека через науку - важливий елемент співпраці України з НАТО.
Короткі презентації
Іво Гагір – військовий аташе Посольства Словацької Республіки в Україні (TBC)
Володимир Фурашев – Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України
Сергій Джердж – голова Громадської ліги Україна-НАТО
Дискусія
15:00 – 15:15 Заключні виступи, підбиття підсумків
15:15 – 16:30 Прийняття