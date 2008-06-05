Ющенко увів у дію рішення РНБО щодо Vanco

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом цвів ц дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 30 травня 2008 року з приводу компанії Vanсo International Ltd. Про це повідомляється на сайті глави держави.

«Ввести в дію рішення РНБО України від 30 травня 2008 року «Про висновки Міжвідомчої робочої групи з вивчення питань відповідності законодавству при укладанні і виконанні Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря, між державою Україна і компанією «Венко Інтернешнл лтд», - говориться в указі Президента.

Як повідомлялося, секретар РНБО Раїса БОГАТИРЬОВА 30 травня заявила, що Рада ухвалила рішення про необхідність відміни постанови Кабінету міністрів про розрив угоди з Vanco.

«На сьогодні доведено, що компанія Vanco на законних підставах увійшла до процедури конкурсу і виграла його на тих умовах, які запропонував уряд в 2005 році. Були складені необхідні документи з урядом, і компанія готова виконувати свої зобов`язання. Зараз м`яч на полі Кабміну, і він має виконувати ці рішення», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

За її словами, законність процедур підтверджена висновками Інституту законодавства Верховної Ради.

«І Генеральна прокуратура надала висновки, і відповідні служби з приводу наказу Мінприроди від 25 квітня 2008 року про анулювання спеціального дозволу на користування надрами компанією Vanco», - додала Р.БОГАТИРЬОВА.

Вона також повідомила, що за ініціативою Міжвідомчої робочої групи було запропоновано відмінити рішення про односторонній вихід з угоди.

«Генеральна прокуратура має вжити дієвих заходів відносно тих, хто не виконує рішення, які приймала Генеральна прокуратура. І ці рішення сьогодні були ухвалені більшістю голосів, «проти» голосувала прем`єр-міністр», - сказала Р.БОГАТИРЬОВА.

Довідка УНІАН. У 2006 році Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом міністрів України угоду про розподіл продукції, що видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

25 квітня цього року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prickerchenska Ltd. на користування надрами.

Після цього Vanco початок міжнародну арбітражну процедуру проти уряду України і заявила, що вважає незаконним анулювання ліцензії.

19 травня перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що уряд не має наміру змінювати позицію відносно компанії Vanсо.

У свою чергу Генеральна прокуратура України винесла протест до Мінприроди щодо неправомірного наказу про анулювання спеціального дозволу на користування надрами континентального шельфу Чорного моря компанії «Венко Прикерченська ЛТД». Цим документом зупинено дію наказу Мінприроди із зобов`язанням його відмінити.

21 травня Кабінет міністрів України на своєму засіданні ухвалив рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.