Лужков пропонує забрати Крим в України

Мер Москви Юлій ЛУЖКОВ висловлюється за порушення питання про повернення Росії Криму і Севастополя.

Таку думку він висловив в інтерв`ю «Российской газете».

Коментуючи вчорашнє рішення Державної думи Російської Федерації (Держдума прийняла звернення до Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА і прем`єра Володимира ПУТІНА, в якому депутати пропонують Росії вийти з Договору про дружбу з Україною у разі, якщо вона продовжить так само форсовано прагнути до вступу в НАТО), Ю.ЛУЖКОВ назвав його половинчастим рішенням.

«Нам потрібно виходити з Договору про дружбу непорушну в будь-якому разі, вступатиме Україна в НАТО чи ні», - зазначив мер Москви.

«Я про це прямо заявив під час недавньої поїздки до Севастополя. Українці звинуватили мене в бажанні пропіарити себе в такий спосіб. Але який же це піар, якщо про те ж саме я говорив у Раді Федерації ще в 1998 році, коли щойно обговорювався проект цього договору? І тоді я категорично заперечував проти його укладення, оскільки вже йшло переслідування російської мови на Україні, і вже тоді вона рвалася в НАТО... А зараз можна лише констатувати, що біжить туди бігом. Але я говорю про керівництво України, а не український народ», - підкреслив він.

Ю.ЛУЖКОВ переконаний, що рішення про вихід з договору Росії треба прийняти до жовтня цього року або хоча б припинити його, щоб «укласти новий договір і зайнятися питанням повернення Росії Криму і Севастополя».

«Де ж нам без них розміщувати той же Чорноморський флот, який зараз став у чотири рази слабкіше турецького? Україна ж іще недавно брала гроші за прохід наших суден з Азовського моря в Чорне море», - зазначив він.

Відповідаючи на запитання, чи існують реальні механізми для повернення Криму і Севастополя, Ю.ЛУЖКОВ сказав, що для цього потрібно зупинити договір і перевести цей територіальний спір у міжнародні правові організації, вирішувати його спокійно, без силових прийомів, за столом переговорів.

Як повідомляв УНІАН, 22 травня МЗС Росії ввело обмеження на в`їзд до Росії ряду українських політиків. Таке рішення було прийняте у зв`язку із забороною меру Москви Ю.ЛУЖКОВУ в`їжджати на територію України через його вислови щодо статусу Севастополя.