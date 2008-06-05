У Балаклаві з`являться пірати в брейк-дансі, амазонки та лицарі

7 червня в Балаклаві (Севастополь) пройде конкурс капітанів малих судів «Мореплавці старого Лісса – 2008».

Конкурс приурочений до дня Балаклави, який відзначають у першу неділю червня. Для проведення морського свята вибрали Балаклавську бухту.

У програму свята «Мореплавці старого Лісса» входять змагання капітанів малих судів і бот-шоу; пірати в брейк-дансі; амазонки; прибуття і бійка генуезьких лицарів; шоу "Танці часів і вулиць"; морські пісні солістів і вокальних груп; старти судів під залпи старовинного російського знаряддя.

Організатори запрошують мешканців і гостей Балаклави на морське свято.

***Письменник-романтик Олександр Грін для назви одного з портів вигадав назву "Лісс". Кажуть, що таємничий Лісс - то Севастополь.