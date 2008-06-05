Комісія Турчинова підтверджує анулювання ліцензії, виданої Vanco

Міжвідомча комісія з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції під головуванням першого віце-прем‘єр-міністра України Олександра ТУРЧИНОВА на сьогоднішньому засіданні підтвердила правомочність анулювання Міністерством охорони навколишнього природного середовища спеціального дозволу на користування надрами у межах Прикерченської ділянки, наданого попереднім урядом офшорній компанії Vanco Prickerchenska Ltd.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі О.ТУРЧИНОВА.

«Незважаючи на тиск, який здійснюється на уряд, у тому числі за допомогою залучення безпринципних представників Генеральної прокуратури, шельфи Чорного і Азовського моря знаходяться під контролем держави», – заявив О.ТУРЧИНОВ, коментуючи рішення комісії, і наголосив, що «уряд не допустить реалізації схем, вигаданих корумпованими чиновниками щодо привласнення стратегічних ресурсів держави, які належать нашим нащадкам».

Під час розгляду питання про єдиний принцип надрокористування перший віце-прем‘єр наголосив на необхідності запровадити ефективний та прозорий принцип освоєння стратегічних ресурсів держави, виходячи з пріоритету національних інтересів та енергетичної безпеки України, а також економічних і екологічних наслідків надрокористування.

В результаті обговорення питання було дано доручення Міністерству охорони навколишнього природного середовища, Міністерству економіки і Міністерству фінансів винести на наступне засідання комісії пропозиції по запровадженню збалансованого та державницького підходу до принципу освоєння шельфу Чорного та Азовського моря.

Довідка УНІАН. У 2006 році Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні 2007 р. з Кабінетом міністрів України угоду про розподіл продукції, що видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря.

25 квітня цього року Мінприроди анулювало ліцензію компанії Vanco Prickerchenska Ltd. на користування надрами.

Після цього Vanco початок міжнародну арбітражну процедуру проти уряду України і заявила, що вважає незаконним анулювання ліцензії.

19 травня перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ заявив, що уряд не має наміру змінювати позицію відносно компанії Vanсо.

У свою чергу Генеральна прокуратура України винесла протест до Мінприроди щодо неправомірного наказу про анулювання спеціального дозволу на користування надрами континентального шельфу Чорного моря компанії «Венко Прикерченська ЛТД». Цим документом зупинено дію наказу Мінприроди із зобов`язанням його відмінити.

21 травня Кабінет міністрів України на своєму засіданні ухвалив рішення про односторонній вихід з угоди з компанією Vanco про розподіл продукції.

4 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 30 травня про зупинення дії постанови Кабінету міністрів про розрив угоди з Vanco.