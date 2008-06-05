СЛС вимагає фінансувати антинатівські заходи з бюджету

Кримська організація партії «Союз лівих сил» (CЛC) вимагає бюджетного фінансування антинатівських заходів.

«Для того, щоб зрівняти права прибічників і противників вступу України в НАТО, депутати повинні внести зміни до бюджету АРК і виділити кошти для агітації проти вступу країни в НАТО, а також добиватися того, щоб антинатівські заходи фінансувалися з Державного бюджету України», - мовиться в повідомленні прес-служби кримської СЛС.

Коментуючи події у Сімферополі 4 червня, СЛС заявляє, що депутатам кримського парламенту треба на найближчій сесії поставити питання про дії кримської міліції з перекриття вул. Пушкіна і вимагати відставки тих керівників МВС, які віддали таке розпорядження.