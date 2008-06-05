Прогноз погода в Криму на вихідні

Обіцяють до +29°

У п`ятницю, 6 червня, в Криму температура повітря вдень становитиме 20-25° тепла, вночі - 9-14° тепла. Опадів не передбачається. Вітер північно-східний 5-10 м/с. Як повідомили в Українському Гідрометцентрі, у суботу, 7 червня, температура повітря вдень становитиме 22-27° тепла, вночі - 9-14° тепла. Можливий дощ. Вітер північно-східний 5-10 м/с. 8 червня (неділя) на півострові температура повітря вдень становитиме 24-29° тепла, вночі - 9-14° тепла. Без опадів. Вітер північно-східний 5-10 м/с.

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