Секретар РНБО у справі Vanco лобіює інтереси Ахметова - експерт

Рішення Ради національної безпеки та оборони, яким уряд зобов`язано поновити угоду з компанією Vanco Prykerchenska Ltd, є заангажованим і містить ознаки політико-комерційного лобіювання.

Про це заявив директор PR-групи «Політтех» Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ, коментуючи відповідний указ Президента, підписаний 4 червня.

Експерт зазначив, що сама компанія «Венко» визнала, що одним з її партнерів є структура Ріната АХМЕТОВА, яка, до речі, «не брала участі в конкурсі на розробку Прикерченської ділянки Чорноморського нафтогазоносного шельфу».

В той же час, звертає увагу Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ, головою міжвідомчої комісії з врегулювання спірних питань з «Венко» Президент Віктор ЮЩЕНКО призначив Раїсу БОГАТИРЬОВУ - політичну соратницю Р.АХМЕТОВА. Відтак, на думку експерта, розраховувати на об’єктивність цієї комісії не варто. "Це приблизно, якби врегулювання спірних питань з «Венко» та АХМЕТОВИМ було доручено самому АХМЕТОВУ», - додав він.

На думку Т.БЕРЕЗОВЦЯ, ситуація, коли уряду «фактично викручують руки з метою захисту інтересів однієї з комерційних структур, викликає чимало запитань, але є цілком зрозумілою в контексті стрімкого політичного зближення В.ЮЩЕНКА та Р.АХМЕТОВА". На думку експерта, "елементом цього зближення і став непереконливо замаскований захист Президентом комерційних інтересів українського мільярдера».

Як повідомляв УНІАН, 4 червня Президент підписав указ, яким в дію введено рішення РНБО від 30 травня про висновки Міжвідомчої робочої групи з вивчення питань відповідності законодавству при укладанні і виконанні Угоди між державою Україна і компанією «Венко Інтернешнл лтд».

У своєму рішенні РНБО, серед іншого, запропонувала Президентові України розглянути питання щодо зупинення дії розпорядження Кабінету міністрів від 21 травня 2008 року №740-р «Про припинення Угоди між Кабінетом міністрів України та компанією «Венко інтернешнл лімітед» про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря».