НБУ встановив на 6 червня курс на рівні 485,4 грн. за 100 дол. США

Національний банк України на 6 червня встановив курс гривні на рівні 485,4 грн. за 100 дол. США.

Про це повідомляється на офіційному сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до іноземних валют, встановлений НБУ на 6 червня 2008 року: 100 USD США – 485,4000 грн. (на 5 червня – 485,2000 грн.);

100 EUR – 747,6131 грн. (на 5 червня – 750,4103 грн.);

10 RUR – 2,0385 грн. (на 5 червня – 2,0385 грн.).