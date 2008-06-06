У Севастополі відбудеться журналістське яхтове ралі

У Севастополі 7-8 червня відбудеться яхтове ралі «Морське перо 2008», присвячене Дню журналіста України та 225-річчю заснування міста.

Як повідомив кореспондентові УНІАН лідер Севастопольської незалежної медіа-профспілки «Репортер» Юрій ПАРАМОНОВ, маршрут ралі - Севастополь - Балаклава - Севастополь.

Організаторами заходу стали яхтова гавань «Золотий символ», Вітрильна федерація Севастополя і Севастопольська незалежна медіа-профспілка «Репортер».

Під час ралі журналісти зможуть пройти під вітрилами, ознайомитися з яхтовим мистецтвом, дізнатися, як прокладати курс, керувати вітрилами і багато іншого.

2006-го та 2007-го років у Севастополі вже відбувалися «Журналістські перегони», яку широко висвітлювали в ЗМІ.