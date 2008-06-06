У центрі Севастополя агітували за НАТО

У Севастополі сьогодні демократичні сили міста за ініціативи міської організації партії „Народний Союз Наша Україна” проводять інформаційну акцію на підтримку євроатлантичного вибору України.

Як повідомила кореспонденту УНІАН керівник виконавчого комітету Севастопольської міської організації НСНУ Таміла ПОДОЛИННА, захід проходить у центрі міста біля Пам’ятника затопленим кораблям.

В акції в основному бере участь молодь, понад 100 осіб, які підтримують розпочату партією „НАТО - ТАК!”.

За словами Т.ПОДОЛИННОЇ, „на першому етапі ми проводимо інформаційну кампанію, метою якої є довести суспільству переваги, які отримає наша країна від вступу до НАТО”.

Учасники акції тримають в руках транспаранти „Україна – НАТО - ТАК!”, „Ми за євроатлантичний вибір” і у рупори розповідають перехожим про переваги для України вступу до Північноатлантичного альянсу.

Як повідомляв УНІАН, 30 травня політична партія ”Народний Союз Наша Україна” розпочала громадську кампанію “НАТО –ТАК!”.

Кампанія розрахована на тривалий термін і проводиться з метою переконати суспільство у правильності і неминучості участі України в євроатлантичній системі колективної безпеки.