Москва лякає кримським питанням
Затулін розповів про прапор АРК
Директор Інституту країн СНД, депутат Державної думи Росії Костянтин ЗАТУЛІН заявляє, що якщо влада України продовжуватиме курс на вступ країни до НАТО, то у РФ не буде іншого виходу, як відмовити від продовження Договору про дружбу, співпрацю і партнерство з Україною.
Як передає кореспондент УНІАН, про це К.ЗАТУЛІН заявив журналістам у Сімферополі.
«У випадку, якщо не переможе здоровий глузд у влади України, і вона (Україна – УНІАН) продовжить офіційно добиватися членства в НАТО, продовжаться ті ганебні факти утисків російської мови, обмеження прав російського населення, то нам (Росії – УНІАН) нічого іншого не залишиться, ми (Держдума РФ – УНІАН) якраз з цього приводу звернулися не до України, а до свого Президента і уряду з пропозицією не продовжувати Договір між Росією і Україною», - сказав К.ЗАТУЛІН.
За його словами, «було б наївно вважати», що розрив Великого договору не обійдеться без наслідків. «Ясно, що наслідки будуть. Багато питань, які цим договором було знято, вони навіть проти волі і бажання хоч би кого там було, я впевнений, знову буде відкрито», - відзначив депутат Держдуми Росії.
«Це стосується багатьом тем, - продовжив К.ЗАТУЛІН. - І я переконаний, що саме це те, що в договорі, в статті 2-ій, міститься взаємне визнання територіальної цілісності і кордонів – оце визнання важливе не тільки друзям Росії в Україні, а й тим, хто хотів б покермувати Україною і кермують сьогодні Україною. І вони чудово розуміють наслідки денонсації російсько-українського договору, саме тому так і нервують з цього приводу».
Депутат Держдуми РФ також відзначив, якщо «наші інтереси (Росії – УНІАН), інтереси наших співвітчизників в Україні поважатимуться», то тоді немає необхідності денонсувати Договір про дружбу. «У такому разі договір продовжить свою дію», - відзначив К.ЗАТУЛІН.
«Але якщо він не продовжить своєї дії, то потрібно буде вступити в нові переговори, - сказав російський парламентарій. - Але це вже будуть переговори в умовах, коли багато, раніше вирішених питань доведеться обговорювати по-новому, навіть якби ми цього не хотіли - життя змусить це зробити», - наголосив К.ЗАТУЛІН.
«Ми згодні були вважати і Севастополь, і Крим територією України, оскільки Україна обіцяла і дружбу, і співпрацю, і партнерство. Зрештою, між друзями – які рахунки! Але якщо у нас дружба не виходить, то тоді потрібно повернутися до питання і обговорити його по-новому», - сказав депутат Держдуми.
Вітаючи кримчан з відкриттям фестивалю «Велике російське слово», К.ЗАТУЛІН заявив, що депутати Держдуми хвилюються за Крим. «Ми в Державній думі хвилюємось за Крим, любимо Крим, ми поважаємо Україну, безперечно, і я хочу це особливо наголосити, але хай ніхто не ображається на нас, ми добре знаємо історію, ми пам`ятаємо про те, скільки російської крові пролито тут, у Криму і в Севастополі», - сказав депутат.
«Я, звичайно, бажаю, аби колись на прапорі Автономної Республіки Крим було менше білого і більше синього і червоного кольорів», - додав К.ЗАТУЛІН. При цьому в розмові з журналістами він уточнив, що «ну, бодай як на прапорі Російської громади Криму».
Як повідомлялося, 4 червня Держдума прийняла звернення до Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА і прем`єра Володимира ПУТІНА, в якому депутати пропонують Росії вийти з Договору про дружбу з Україною у разі, якщо Україна продовжить прагнути до вступу в НАТО.