Ціна на газ для України виросте в 2 рази

Ціна на російський газ для України з 1 січня 2009 року збільшиться майже в 2 рази.

Про це повідомив сьогодні глава МЗС РФ Сергій ЛАВРОВ після переговорів президентів двох країн, на яких обговорювалася проблема поставок газу в Україну, передає ІТАР-ТАСС.

"Ціни на газ центральноазіатських країн, який потрапляє до України через територію Росії, з 1 січня 2009 року відповідатимуть європейським цінам, розраховуватимуться за стандартними формулами, - нагадав С.ЛАВРОВ. - Це рішення обумовлює і перехід на ринкові ціни. Ціна для України в зв`язку з цим збільшиться майже удвічі".

Президент України Віктор ЮЩЕНКО на зустрічі з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ запевнив, що Україна хоче швидше перейти на ринкові ціни на газ. "Така позиція об`єктивна, ми її розділяємо", - сказав у бесіді з журналістами С.ЛАВРОВ.

Нагадаємо, в 2008 році Україна купує газ за ціною 179,5 дол. за тис. куб. м.