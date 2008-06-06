«Кримхліб» та «Криммолоко» попередили відносно цін
16:32, 06 червня 2008Крым
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Повідомлення АМКУ
Кримське відділення Антимонопольного комітету України рекомендувало «Кримхліб» та «Криммолоко» утриматися від дій, які можуть призвести до необґрунтованого підвищення цін на власну продукцію на ринках хліба і хлібобулочних виробів та молочних продуктів.
Про це повідомляє прес-служба АМКУ.
На вимогу Кримського відділення, товариства повинні діяти до вимог конкуренційного законодавства.
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