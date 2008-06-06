«Кримхліб» та «Криммолоко» попередили відносно цін

Кримське відділення Антимонопольного комітету України рекомендувало «Кримхліб» та «Криммолоко» утриматися від дій, які можуть призвести до необґрунтованого підвищення цін на власну продукцію на ринках хліба і хлібобулочних виробів та молочних продуктів.

Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

На вимогу Кримського відділення, товариства повинні діяти до вимог конкуренційного законодавства.