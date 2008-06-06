Понад 640 тис. людей відпочили в Криму

Цього року кількість тих, хто відпочили в Криму, розрахована за методикою Національної академії природоохоронного й курортного будівництва, становила 643,4 тис. осіб. Це на 7,5% вище рівня аналогічного періоду минулого року, йдеться в оперативних даних Міністерства курортів і туризму Криму, які має в своєму розпорядженні агентство УНІАН.

Станом на сьогоднішній день, 6 червня, в Криму працює 284 санаторно-курортних установ й туристичних підприємств, це на 36 установ менше, ніж у той же період минулого року. Разом із тим, коефіцієнт заповнюваної працюючих санаторно-курортних установ і туристичних підприємств зараз становить 55,7% - на 2,1% більше, ніж на цей час у 2007 році.

За даними виконкомів і райдержадміністрацій курортних регіонів, організовано в санаторно-курортних установах і туристичних підприємствах Криму відпочили 224,4 тис. осіб - на 4,3% більше, ніж за аналогічний період 2007 року.

Як повідомляв УНІАН, у Мінкурортів АРК чекають, що цього року близько 6 млн. людей відпочинуть у Криму.