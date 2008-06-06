В Ялті створять «надувну газету»

7 червня - 17.00. В Ялті місцеві журналісти встановлять новий рекорд України – створять першу в країні надувну газету і запустять її в небо.

На надутих гелієм повітряних кулях, діаметром 1,7 метра, будуть представлені бренди ялтинських ЗМІ. Під час свята редакційні колективи разом зі всіма бажаючими глядачами створять святкові випуски газет, написавши їх прямо на кулях. Коли всі «газети» будуть готові, кулі зв`яжуть між собою і запустять в небо.

Мета свята - популяризація ялтинських ЗМІ, можливість прикувати увагу до роботи журналістів.

Набережна, біля пам`ятника Леніну.