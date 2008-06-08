У Севастополі реконструювали епізоди Кримської війни та античних часів

13 військово-історичних клубів України і Росії у Севастополі у рамках 19-го музейного свята „День Історичного бульвару”, присвяченого 225-й річниці заснування міста, реконструювали епізоди Кримської війни 1854-1856 років і античних часів.

Як передає кореспондент УНІАН, у „боях” були задіяні члени 7 севастопольських військово-історичних клубів, а також клуби із Києва, Харківської області (зокрема, з Чугуєва), три колективи з Криму і Сімферополя.

Росію представляв військово-історичний клуб із Санкт-Петербурга. Цього року під час реконструкції одного з епізодів Кримської війни вперше були задіяні дві гармати того історичного періоду.

У рамках „Дня Історичного бульвару” на його алеї проходять також выставки фондових колекцій Національного музею героїчної оборони і визволення Севастополя, 24-х національно-культурних товариств Севастополя, народних музеїв міста, Севастопольського клубу любителів історії міста і флоту, приватних колекціонерів.

Програма свята передбачає також концертно-разважальну програму (виступи творчих колективів міста і флотів), конкурсну туристсько-краєзнавчу програму, вільне відвідування Панорами оборони Севастополя і виставкових залів музею та інші заходи.

На святі присутні декілька тисяч жителів і гостей міста.