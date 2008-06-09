Чи хочуть українці переформатування коаліції (соцопитування)

Більше третини громадян України виступають проти переформатування парламентської коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив генеральний директор ТОВ «ФОМ– Україна» Олександр БУХАЛОВ, представляючи результати соціологічного опитування «Думки і погляди населення України».

Зокрема, О.БУХАЛОВ зазначив, що 35,4% респондентів не схвалюють ідею зміни складу коаліції, 27,2 % - схвалюють переформатування правлячої більшості, а 37,4 % - важко відповісти на це запитання.

У той же час, за його словами, 8,9 % респондентів з тих, хто схвалює переформатування, висловилися за створення коаліції у складі Партії регіонів, блоку «НУ-НС» і Компартії України; 4,9% підтримали б створення більшості БЮТ, блоком «НУ-НС» і Блоком Литвина.

ТОВ «ФОМ–Україна» проводило дослідження з 22 травня по 3 червня 2008 року за участю 2000 респондентів із 160 населених пунктів України. Статистична похибка становить 2,2%.