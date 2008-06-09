У Керчі можливе відключення від електропостачання

У Керчі (Крим) можливі перебої з електропостачанням.

Як повідомляє прес-служба виконкому міськради Керчі, з 9 по 18 червня планується відключення повітряної лінії 220 кВ «Феодосія - НС-3» для заміни троса.

Електропостачання Керчі здійснюється по двох повітряних лініях – 220 кВ «Феодосія – НС-3 – Камиш-Бурунська» і 110 кВ «Феодосія – Леніно – Керч».

При аварійному відключенні лінії 110 кВ живлення споживачів Керчі здійснюватиметься лише від Камиш-Бурунськой ТЕЦ, що приведе до масового відключення споживачів і введення графіків аварійних відключень на час оперативних перемикань по відновленню нормального електропостачання.