У Керчі можливе відключення від електропостачання
16:43, 09 червня 2008Крым
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Міськрада пояснює
У Керчі (Крим) можливі перебої з електропостачанням.
Як повідомляє прес-служба виконкому міськради Керчі, з 9 по 18 червня планується відключення повітряної лінії 220 кВ «Феодосія - НС-3» для заміни троса.
Електропостачання Керчі здійснюється по двох повітряних лініях – 220 кВ «Феодосія – НС-3 – Камиш-Бурунська» і 110 кВ «Феодосія – Леніно – Керч».
При аварійному відключенні лінії 110 кВ живлення споживачів Керчі здійснюватиметься лише від Камиш-Бурунськой ТЕЦ, що приведе до масового відключення споживачів і введення графіків аварійних відключень на час оперативних перемикань по відновленню нормального електропостачання.
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