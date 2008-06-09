У Криму скасовано 500 земельних рішень

За 5 місяців поточного року органами прокуратури Криму скасовано майже 500 необґрунтованих і незаконних рішень органів влади і місцевого самоврядування про розпорядження землею.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, за протестами попереджено незаконне використання землі загальною площею 4 тисячі гектарів.

"У ході перевірок встановлено факти зловживань і хабарництва при розпорядженні землею, виділення ділянок на підставі підроблених документів", - йдеться у повідомленні.

У зловживанні службовим становищем та вимаганні хабарів викрито 5 голів садових кооперативів у Сімферополі, Судаку, Феодосії, Чорноморському районі.

За фактами підробки рішень про виділення землі порушено кримінальні справи стосовно посадовців Новосвітської, Морської і Щебетівської селищних рад, Чистенської сільської ради.

"Усього органами прокуратури Криму в 2008 році за фактами порушень в земельній сфері порушено 28 кримінальних справ, зокрема за незаконне використання бюджетних коштів, призначених для вирішення проблем у земельній сфері, складання договорів оренди за заниженою орендною ставкою, незаконне займання і пошкодження земель", - говориться у повідомленні.

Крім того, прокуратурою пред`явлено понад 250 позовних заяв до суду про звільнення та повернення ділянок, відшкодування збитків і стягнення плати за землю.

"У результаті вжитих заходів відшкодовано втрати сільсько- і лісогосподарського виробництва та стягнуто заборгованість з орендної плати за землю у розмірі двох мільйонів гривень", - повідомляє прес-служба.