Росія має платити $20 млрд. щорік?

Народний депутат України (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”), член Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу Юрій КОСТЕНКО вважає, що Росія має платити Україні за оренду баз Чорноморського флоту у Криму від 10 до 20 мільярдів доларів щорічно.

Як повідомили УНІАН у прес-служба Української народної партії, так він прокоментував наміри Росії підвищити ціну за газ для України з наступного року майже вдвічі.

«Україна має переглянути цілий комплекс послуг, які ми надаємо Росії за “дружніми” цінами, і найперше встановити реальну ціну за оренду баз Чорноморським Флотом Російської Федерації у Криму – від 10 до 20 мільярдів доларів щорічно», - заявив Ю.КОСТЕНКО.

Він нагадав, що за перебування Чорноморського флоту РФ у Криму Москва платить Україні менше 100 млн. доларів на рік. “Під час укладання угоди в 1997 р. ціна оренди була прив’язана до ціни на російський газ у $26, однак Москва не дотримала своєї позиції зберегти старі ціни на енергоносії, - ціни на російські нафту й газ багаторазово збільшувалися, чого не можна сказати про ціну за оренду баз у Криму”, - констатував народний депутат.

На його переконання, Україна не має надавати послуги Росії «за «дружніми» цінами в односторонньому порядку». «Україна не може здавати Росії сотку кримської землі по 270 грн. на рік, коли Росія хоче мало не $400 за тисячу кубів свого газу», – сказав депутат.

Водночас він привітав намір Росії продавати Україні газ за ринковими цінами, “оскільки це дає всі підстави Україні перейти, нарешті, на світові ціни у стосунках з Росією”.

Говорячи про вартість оренди землі під військові бази у світі Ю.КОСТЕНКО зазначив: «США орендують у Південній Кореї для своїх військових об’єктів території площею близько 25 тис. га (на 1/3 більше, ніж ЧФ), при цьому сплачують 12,6 млрд. дол. (в 125 разів більше, ніж платить Україні Росія). Японії за оренду 23,7 тис. га США відшкодовують щороку 19,3 млрд. дол., Італії за оренду 2,3 тис. га – близько 5 млрд. дол.»

«Якби Росія сплачувала за оренду 1 га в Криму світові ціни – тобто в межах, що платять США, – то загальна сума оренди мала б складати від 10 до 20 млрд. дол. Якщо взяти середню цифру (15 млрд. дол.), то за неї при ціні газу 350 дол./тис куб.м. Україна могла б придбати понад 40 млрд. куб.м., що майже сягає обсягу щорічного імпорту газу в Україну», - сказав Ю.КОСТЕНКО.

Також Ю.КОСТЕНКО зазначив, що Україна має переглянути ціни й на інші послуги, які вона надає Росії «не за європейським, а ще за радянськими тарифами», зокрема, це стосується вартості транспортування російського газу, його зберігання в українських сховищах, використання українських транзитних шляхів для інших складових російського експортного потенціалу.