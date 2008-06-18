УНІАН з ювілеєм привітали Ющенко, Тимошенко, Яценюк та Янукович

Українське Незалежне Інформаційне Агентство Новин (УНІАН) святкує своє п‘ятнадцятиріччя.

Засноване в березні 1993 року, УНІАН є одним з найбільших в Україні виробників і постачальників політичної, соціальної та ділової інформації. Серед засновників агентства – Національна спілка журналістів України та Союз юристів України.

Нині УНІАН випускає 24 інформаційні продукти (в т.ч. спецпроекти “УНІАН-Культура”, “УНІАН-Здоров‘я”, “УНІАН-Фондовий ринок”, регіональні проекти “УНІАН-Крим”, “УНІАН-Харків” та інші). У травні агентство запустило 2 нових проекти – “УНІАН-Євро-2012” та “УНІАН-Страхування”.

На сьогодні глибина інформаційної бази УНІАН - 12 років. Обсяг текстових даних в базі агентства – більше 5 Гб (близько 1,5 млн інформаційних повідомлень), без враховання фото-, аудіо- та відеопродукції. Середня кількість повідомлень, які заносяться в базу за рік, - 200 тисяч.

З 1995 року в УНІАН працює відділ моніторингу, який охоплює центральну та регіональну пресу, провідні інтернет-видання та вечірній прайм-таймовий телеефір і готує ексклюзивні інформаційні підбірки для кожного клієнта.

В 1999 році УНІАН створив одну з перших в Україні оперативних фотослужб новин, що надає в режимі реального часу стрічку фотоновин про найважливіші події в Україні. Сьогодні фотобаза і фотоархів УНІАН нараховує понад 200 тисяч знімків.

УНІАН першим в Україні почав проводити інтернет-прес-конференції, під час яких безпосередньо із залу агентства через інтернет відбувається пряма трансляція конференцій на Україну і весь світ в різних режимах, включаючи реал-відео (прямого репортажу чи інтернет-телебачення). Популярністю користуються прес-конференції, які транслює у прямому ефірі “5 канал”. У лютому 2008 року УНІАН разом з каналом запустили проект «Re:Акція» - аналітичний щоденник, у якому події дня у прямому ефірі коментують VIP-гості (політики-ньюзмейкери), експерти та журналісти.

УНІАН суттєво оновив свої сайти (україномовний, російськомовний та англомовний, фотосайт).

Веб-сайт www.unian.net стабільно входить в першу п‘ятірку найвідвідуваніших та найавторитетніших українських інтернет-видань.

Сьогодні в агентстві трудиться 127 штатних працівників. У підготовці інформаційних матеріалів УНІАН бере участь близько 50 позаштатних авторів – журналістів та фотокореспондентів столиці і регіонів, а також кілька десятків експертів-фахівців.

Інформацію УНІАН передплачують майже 500 друкованих та електронних засобів масової інформації, у тому числі Reuters, ІТАР-ТАСС, Бі-Бі-Сі, Deutsche Welle, Associated Press, а також органи виконавчої та законодавчої влади, посольства та іноземні представництва, банки, комерційні структури тощо. Серед клієнтів агентства - Erstebank, телевізійні канали "1+1", “Інтер”, газети "Факты и комментарии", "День", “Комсомольская правда” та інші.

До кінця 2008 року УНІАН планує запустити телевізійний проект у цифровому форматі – інформаційний канал УНІАН-ТВ. Передбачається, що на базі УНІАН буде створений back-office, який продукуватиме новини не тільки у текстовому і фотоформаті, але і у візуальному – для телебачення.

Також агентство працює над створенням мережі прес-залів у містах-мільйонниках, розширенням кореспондентської мережі за кордоном (Брюссель, Москва, Вашингтон, Варшава, Мінськ та ін. міста), розвитком мультимедійних сервісів та соціально орієнтованих проектів.

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Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав колектив Українського незалежного інформаційного агентства новин з нагоди 15-ї річниці створення агентства.

У вітанні переданому колективу, В.ЮЩЕНКО зазначив, що УНІАН є “першим справді українським у новітній історії нашої держави незалежним інформаційним агентством”.

“Сьогодні новини агентства стали невід`ємною частиною нашого повсякденного життя, а сам УНІАН трибуною, де політики різних поглядів можуть вільно спілкуватися із медіа, відстоювати та доносити до суспільства свої позиції”, - наголосив глава держави.

Президент високо оцінив професіоналізм, сумлінну працю та творчі досягнення колективу УНІАН, які є “вагомим внеском у розвиток національної журналістики на засадах кращих світових стандартів, свободи слова та зміцнення міжнародного авторитету України”.

В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що УНІАН завжди буде серед лідерів українського інформаційного простору, та побажав колективу агентства творчих успіхів, наснаги, особистого щастя, міцного здоров`я та добробуту.

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Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала творчий колектив Українського незалежного інформаційного агентства новин з нагоди 15-річчя з дня заснування агентства.

„УНІАНУ – 15 років!”. Ви – майже ровесники незалежності України. Повз вікна Вашого агентства пройшло стільки маніфестацій, мітингів, акцій та демонстрацій, що Ви самі стали частиною історії нашої незалежної України. Можливо навіть більше – атрибутом свободи слова в Україні. Бо які б не були важкі часи в державі, двері УНІАНу були завжди відчинені для всіх...”, - зазначила прем’єр у привітанні, переданому агентству її прес-службою.

Вона вважає, що УНІАН володіє найціннішим – “повним, детальним електронним літописом 15 років української історії. Якщо археологи через тисячу років відшукають жорсткі диски уніанівських комп’ютерів, вони по днях і по годинах запросто відновлять нашу історію. Хоча так не буде, адже УНІАН, можливо, працюватиме й через тисячу років”.

“Вам - 15. Це – величезний термін для українських медіа. В такі дати, в такі ювілеї не хочеться говорити банальних фраз про побажання успіхів та творчої наснаги. Я просто радію за Вас, за те, що ви є, за те, що Вам вдалося створити свій неповторний стиль, який не сплутаєш ні з чим”, - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр запевнила, що саме за це й любить колектив УНІАН.

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Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК відвідав святкування 15-ї річниці інформаційного агентства УНІАН.

У своїй привітальній промові А.ЯЦЕНЮК відзначив високий професіоналізм працівників агентства.

Голова ВР також зізнався, що коли у сесійній залі парламенту на своєму робочому місці читає з комп’ютера новини, то це у першу чергу новини УНІАН.

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Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ привітав колектив інформаційного агентства УНІАН з 15-річчям.

”За час свого існування УНІАН здобув беззаперечний авторитет і повагу не лише у вітчизняному інформаційному просторі, а й далеко за межами України. Усі ці роки агентство демонструє високий професіоналізм, відзначається точністю і достовірністю повідомлень, чим робить вагомий внесок у справу становлення громадянського суспільства та утвердження свободи слова в Україні. Талант журналістів, оперативність і правдивість, уміння тримати руку на пульсі подій – ось складові успіху УНІАН”, йдеться у привітанні лідера Партії регіонів.

В.ЯНУКОВИЧ побажав колективу агентства здоров`я, творчих успіхів і натхнення, а також ”завжди бути на вістрі життя, чесним і яскравим журналістським словом висвітлювати реалії сьогодення”.