Як Руслана Писанка в більярд у Криму грала (фото)

Більярдний турнір серед знаменитостей "Зоряний Кий Коктебелю-2008" днями відбувся в Коктебелі, на відкритому майданчику заводу марочних вин і коньяків. Даний майданчик є найбільшим в Європі.

Приз для переможця турніру - інкрустований золотом "Зоряний Кий Коктебелю", виготовлений з трьох сортів дерева (граб, ебен, сатин) у формі чотирипір’яної корони.

Сред учасників - Руслана ПИСАНКА, Марк РУДИНШТЕЙН, Костянтин СТОГНІЙ, Олександр ПОРОХОВЩИКОВ, Юрій КОТ, Тіто ЛАРРІВА (лідер групи Tito & Tarantula) та інші.

Переможцем турніру став російський актор Вадим НАБОКОВ.

Фото Володимира Токарця / УНІАН