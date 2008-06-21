Як Руслана Писанка в більярд у Криму грала (фото)
08:29, 21 червня 2008Крым
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Турнір "Зоряний Кий"
Більярдний турнір серед знаменитостей "Зоряний Кий Коктебелю-2008" днями відбувся в Коктебелі, на відкритому майданчику заводу марочних вин і коньяків. Даний майданчик є найбільшим в Європі.
Приз для переможця турніру - інкрустований золотом "Зоряний Кий Коктебелю", виготовлений з трьох сортів дерева (граб, ебен, сатин) у формі чотирипір’яної корони.
Сред учасників - Руслана ПИСАНКА, Марк РУДИНШТЕЙН, Костянтин СТОГНІЙ, Олександр ПОРОХОВЩИКОВ, Юрій КОТ, Тіто ЛАРРІВА (лідер групи Tito & Tarantula) та інші.
Переможцем турніру став російський актор Вадим НАБОКОВ.
Фото Володимира Токарця / УНІАН
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