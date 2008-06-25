У Криму затримано хабарника - голову однієї з сільрад

Під час отримання 60 тис. доларів хабара учора було затримано голову однієї з сільрад Бахчисарайського району Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Володимир ЄВДОКИМОВ.

За його словами, вказані кошти посадовець вимагав та отримав за сприяння у виділенні 0,6 га земельної ділянки. Під час обшуку в службовому кабінеті в нього було знайдено та вилучено ще 2 тис. 300 доларів.

Стосовно голови сільради порушено кримінальну справу за ст. 368 Кримінального кодексу України (отримання хабара).