У Криму оголосили штормове попередження

На сьогодні, 30 червня, у Криму оголошено штормове попередження через очікуване погіршення погодних умов.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні Міністерства надзвичайних ситуацій у Криму.

«На території Автономної Республіки Крим очікуються сильні зливи, грози, град, шквал вітру 15-20 метрів на секунду», - сказано в повідомленні прес-служби кримського Головного управління МНС.

Рятувальники просять жителів і гостей півострова дотримуватися заходів безпеки «на випадок перебування в грозовому фронті», бути вкрай обережними на дорогах і (якщо можливо) утриматися від прогулянок у гірсько-лісовій місцевості.

У разі надзвичайних подій потрібно негайно повідомляти в МНС за телефоном 01.