УБОЗ викрив розтрату 3 млн. грн. у ВНЗ Севастополя

Співробітники Управління боротьби з організованою злочинністю УМВС у Севастополі викрили розтрату понад 3 млн. гривень бюджетних коштів у Севастопольському національному університеті ядерної енергетики та промисловості.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, за даним фактом проти посадовців Севастопольського національного університету ядерної енергетики та промисловості прокуратура Севастополя порушила кримінальну справу за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Як зазначається в повідомленні прес-служби, на пiдставi постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2006 ”Про розвиток Севастопольського нацiонального університету ядерної енергетики та промисловості на 2007-2012 рр.” для проведення реконструкції та будівництва нових об’єктів у 2007-2008 рр. цьому навчальному закладу було передбачено фінансування у сумі 11 млн. 829 тис. грн., з яких 3 млн. 553 тис. грн. – було перераховано торік.

Як встановили працівники УБОЗ, у сiчнi та грудні 2007 року посадові особи Університету уклали угоди з ТОВ на проектування будівництва нових об’єктів та з приватним підприємством на капітальний ремонт даху. Утім, перевірка засвідчила фіктивність цих угод. В результаті цих оборудок з державного бюджету розкрали кошти на загальну суму 3 млн. 284 тис. грн., виділених Севастопольському національному університету ядерної енергетики та промисловості.