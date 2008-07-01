У Керченській протоці шукають кухаря-росіянина
09:26, 01 липня 2008Крым
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Можливе самогубство
У Керченській протоці шукають громадянина Росії - кухаря з вантажного судна «Sail Beauty» (прапор РФ). Кухаря почали шукати напередодні вранці - виникли проблеми зі сніданком. Екіпаж схиляється до версії самогубства.
За інформацією фахівців керченського морського координаційного центру, судно провело в дорозі 6 годин; де саме людина могла випасти за борт, неможливо сказати.
Всі суда, які проходять по Керченській протоці, інформують про інцидент. Судам наказано уважно спостерігати за водою на предмет виявлення людини.
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