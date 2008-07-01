Україна прощається з моряками із «Нафтогазу-67»

На території України сьогодні проходять похорони 12-ти з 15-ти моряків з судна «Нафтогаз-67», тіла яких 29 червня були доставлені до Криму з Китаю і 30 червня передані родичам.

Серед загиблих – представники не лише Криму, а й інших регіонів України.

Днями планується провести в останній путь решту моряків.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив представник прес-служби Державного акціонерного товариства «Чорноморнафтогаз» (компанія – власник судна).

На згадку про співробітників «Чорноморнафтогазу», загиблих у двох катастрофах (у корабельній аварії у Південно-Китайському морі і у вертолітній аварії над Чорним морем) планується звести каплицю на кладовищі в смт Чорноморське.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня судно «Нафтогаз-67» зіткнулося з китайським суховантажним судном «Яохай» у Південно-Китайському морі, неподалік від Сянгана (Гонконг). Діставши пробоїну, українське судно затонуло. З 25-ти членів екіпажу семеро (громадянин Китаю і 6 громадян України) були врятовані. Пізніше були знайдені тіла 3 українських моряків. Тіла решти 15-ти моряків, які вважалися зниклими безвісти, знайшли після підйому судна 27 квітня. Судно відбуксируване до Китаю.

Розслідування причин та обставин аварії проводиться морськими властями КНР відповідно до Кодексу з розслідуванню морських аварій та інцидентів.

Попередньою причиною зіткнення судна «Нафтогаз-67» із суховантажним судном «Яохай» вважається взаємне порушення правил. Поліція Гонконгу висунула обом сторонам спільне звинувачення – «Створення аварійної ситуації на морі». Справу планується розглянути в суді Гонконгу в середині липня.