Луценко направив до Криму «барсів»

Для надання практичної допомоги органам внутрішніх справ в охороні громадського порядку в Крим направлені додаткові сили – 430 військовослужбовців внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України.

Як повідомили УНІАН у групі по зв`язках з громадськістю і ЗМІ кримського територіального командування ВВ МВС України, у складі додаткових сил – військовослужбовці бригади спеціального призначення «Барс» і Київської спеціальної моторизованої бригади міліції внутрішніх військ.

Відповідно до наказу міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА, протягом двох місяців у 6 районах Кримського півострова: Алуштинському, Євпаторійському, Роздольненському, Сакському, Чорноморському, Ялтинському, - військовослужбовці внутрішніх військ у складі самостійних і спільних із співробітниками міліції нарядах нестимуть службу з охорони громадського порядку.