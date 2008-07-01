Засідання Радміну Криму
11:00, 01 липня 2008Крым
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1 липня - 14.00. Засідання Ради міністрів АРК.
На порядку денному - більше 50 питань. Серед них: про проект постанови Верховної Ради АРК "Про Схему планування території АРК"; про проведення відкритого архітектурного конкурсу; про затвердження плану заходів щодо формування позитивного інвестиційного іміджу АРК на 2008 рік; про участь АРК в VII міжнародному інвестиційному форумі "Сочі-2008"; про тарифи на послуги електротранспорту.
Зала засідань Радміну Криму.
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