Засідання Радміну Криму

1 липня - 14.00. Засідання Ради міністрів АРК.

На порядку денному - більше 50 питань. Серед них: про проект постанови Верховної Ради АРК "Про Схему планування території АРК"; про проведення відкритого архітектурного конкурсу; про затвердження плану заходів щодо формування позитивного інвестиційного іміджу АРК на 2008 рік; про участь АРК в VII міжнародному інвестиційному форумі "Сочі-2008"; про тарифи на послуги електротранспорту.

Зала засідань Радміну Криму.